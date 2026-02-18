La nuova Nissan Micra viene presentata ad Arezzo

La Nissan Micra rinnovata farà il suo debutto ufficiale sabato 21 febbraio alle 18.30 nello showroom Tosoni Auto di Arezzo, in via L. Questa versione aggiornata si distingue per un design più moderno e tecnologie migliorate, pensate per offrire un'esperienza di guida più confortevole.

Sarà presentata ufficialmente sabato 21 febbraio alle ore 18.30, nello showroom Tosoni Auto di Arezzo (via L. Galvani 14), la nuova Nissan Micra, al centro di una serata evento rivolta a clienti, appassionati e stampa. Il modello, tra i più rappresentativi della gamma Nissan nel segmento urbano, si aggiorna con un progetto che punta su design e tecnologie di connettività. Linee più scolpite, una firma luminosa riconoscibile e interni rivisti nelle finiture e nei sistemi multimediali definiscono l’identità della nuova generazione, pensata per unire praticità cittadina e comfort di guida. L’iniziativa del 21 febbraio sarà anche un’occasione per conoscere da vicino la vettura, approfondirne le caratteristiche e provarla su strada.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Quando viene presentata la Ferrari F1 2026? Già noto il nome della nuova macchinaLa presentazione ufficiale della Ferrari F1 2026 è prevista prima dell'inizio della stagione, che si apre in Australia nel weekend del 6-8 marzo.

Non si ferma all’alt ad Arezzo, fugge e viene arrestato in ValdichianaUn'auto non si è fermata all'alt dei vigili urbani ad Arezzo, dando inizio a un inseguimento che si è concluso con l'arresto del conducente in Valdichiana.

Nuova Nissan MICRA | Come va, quanto COSTA e come cambia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.