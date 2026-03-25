Giuseppe Conte ha criticato pubblicamente la posizione di Giorgia Meloni riguardo alle dimissioni di Daniela Santanchè, definendo il suo atteggiamento un

Giuseppe Conte ha attaccato Giorgia Meloni a proposito delle possibili dimissioni di Daniela Santanchè da ministra del Turismo. L’ex presidente del Consiglio ha criticato l’attuale premier in un post su Facebook, definendo il tutto un “balletto indecente” e affermando che la situazione è “indecorosa”. Il post di Conte contro Meloni sulle dimissioni di Santanchè Cosa sta succedendo nel Governo Meloni L'invito di Giorgia Meloni a Santanchè a dimettersi Il post di Conte contro Meloni sulle dimissioni di Santanchè Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, ha pubblicato un post su Facebook nella mattinata di mercoledì 25 marzo per commentare la novità sulle possibili dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Conte punge Giorgia Meloni, "non riesce a far dimettere Santanchè, balletto indecente"

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