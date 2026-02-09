Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

Giorgia Meloni si è schierata con Andrea Pucci contro le vignette di Natangelo. La premier ha criticato il doppiopesismo della sinistra, che secondo lei usa le vignette come arma politica. Meloni ha detto che questa strategia è ormai una costante, e non ha esitato a prendere le distanze dall’atteggiamento di Natangelo, che ha suscitato molte polemiche.

Giorgia Meloni si è schierata con Andrea Pucci perché non sopporta «il doppiopesismo. È davvero la cifra della sinistra, la usano sempre. E non ci sto». Ma dice che il comico che ha rinunciato a Sanremo «a stento sapevo chi fosse». Mentre sul body shaming nei confronti di Elly Schlein da parte di Baccan (il suo vero nome) ha una risposta pronta: le vignette di Natangelo sul Fatto Quotidiano. E le cita oggi nel retroscena del Corriere della Sera. Quella in cui lei inginocchiata lecca il didietro di Trump. Quella in cui si piega in avanti con la battuta «noi saremo vicini all'Ucraina a 360 gradi, ma ne bastano 90 ».

