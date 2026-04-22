Turrita d' argento a Neffa il video

Nella Sala Rossa di Palazzo d'Accursio a Bologna si è svolta una cerimonia ufficiale per consegnare una targa a un cantautore. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e artisti, che hanno assistito all'evento. La cerimonia si è concentrata sulla consegna del riconoscimento, che è stato consegnato al destinatario presente in sala. La sala era allestita con elementi decorativi e bandiere.

La cerimonia di consegna del riconoscimento al cantautore nella Sala Rossa di Palazzo d'Accursio, a Bologna. Video di Marco Santangelo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turrita d'argento a Neffa, il video Notizie correlate Leggi anche: Neffa torna a Roma: il Club Tour 2026 all’Atlantico Live Neffa in concerto a FirenzeNon si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell’artista. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Oggi la cerimonia. Turrita d’Argento al cantautore Neffa; RIMINI: Cominciata la demolizione dell'ex colonia Enel | FOTO; Le commissioni consiliari di mercoledì 22 aprile; RIMINI: Achille Costacurta protagonista del film di Gianfreda, si gira sul bus. Neffa riceve dal sindaco Lepore la Turrita d'Argento della città: «La scena di Bologna tra anni '80 e '90 mi ha insegnato a non aspettare di avere i mezzi ma prenderseli»Il rap «torni a essere un genere con una forte tensione sociale. Oggi molti rapper mi sembrano troppo indirizzati su soldi e vita bella, mentre per me il rap deve essere un genere di `piano terra´, ... corrieredibologna.corriere.it Neffa: Il palazzo di via Ugo Bassi, i concerti al Bestial Market, l’hardcore: così Bologna mi ha cresciutoTurrita d’argento al rapper e cantautore sulle note di ‘Aspettando il sole’, i fan si intrufolano alla premiazione in Sala Rossa tra selfie e autografi. Il sindaco Lepore: Ha aiutato generazioni a co ... msn.com Neffa premiato da Lepore: dall'underground alla Turrita d'argento (aspettando il sole) x.com