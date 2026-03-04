Neffa si esibirà in concerto a Firenze come parte del suo CLUB TOUR 2026 - UNIVERSO NEFFA, prodotto da Vivo Concerti. Dopo il successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, il musicista torna sul palco per una nuova serie di esibizioni dal vivo. La tournée include diverse date e si propone di coinvolgere il pubblico con una proposta musicale diversificata.

Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell’artista. Sarà un'esperienza cucita su misura per i club, spazi che permettono una dimensione più intima, dove il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l'unica protagonista assoluta. Neffa porterà sul palco un percorso completo attraverso la sua intera discografia, dai brani dell’ultimo album “Canerandagio” fino ai cult intramontabili del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l'energia hip hop e quelle inconfondibili vibrazioni soul che hanno reso Neffa uno dei grandi artisti della scena musicale italiana. “Sono stato molte volte in concerto a Firenze – spiega Neffa – e sono curioso di vedere come il pubblico toscano prenderà il mio ritorno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, arriva Neffa in concerto al teatro Cartiere CarraraFirenze, 4 marzo 2026 - Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano - una serata memorabile scandita da ospiti...

Neffa l’11 marzo all’Atlantico Live a RomaNEFFA IN PARTENZA CON CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA I NUOVI APPUNTAMENTI NEI PIÙ IMPORTANTI CLUB ITALIANI Reduce dal grande successo del concerto...

Neffa live in concerto a Milano!

Contenuti e approfondimenti su Neffa in concerto a Firenze.

Temi più discussi: Club Tour 2026: Neffa in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; Neffa torna a Roma: il Club Tour 2026 all’Atlantico Live; I concerti di marzo da non perdere: Giorgia, Mika, Achille Lauro, Renato Zero, Neffa e gli altri; Guida ai concerti da scoprire e da non perdere a Bologna dal 2 all’8 marzo.

Firenze, arriva Neffa in concerto al teatro Cartiere CarraraL’8 marzo fa tappa in città col suo tour ... msn.com

Firenze entra nell’Universo Neffa: il club tour fa tappa al Teatro Cartiere CarraraDomenica 8 marzo a Firenze non sarà un semplice live, ma un vero e proprio viaggio nel mondo multiforme dell’artista ... intoscana.it

Mika, Neffa, Nek, Luca Ravenna e Seeyousound Festival: cosa fare fino a domenica 8 marzo x.com

“CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA” in arrivo a Bologna @ Estragon il 22, 23, 25 marzo (Tutte sold out) facebook