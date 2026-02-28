Neffa torna a Roma | il Club Tour 2026 all’Atlantico Live

Neffa annuncia il suo Club Tour 2026, intitolato Universo Neffa, che si terrà mercoledì 11 marzo 2026 all’Atlantico Live di Roma. La tournée nazionale dell’artista prevede un concerto nella capitale, portando sul palco il suo nuovo repertorio. L’evento è stato comunicato attraverso i canali ufficiali e rappresenta una tappa importante nel calendario delle sue esibizioni in Italia.

L'annuncio del ritorno di Neffa sulla scena live italiana segna un momento di profonda celebrazione per la musica d'autore contemporanea. Dopo il trionfale sold out registrato all'Unipol Forum di Milano, un evento che ha visto alternarsi sul palco ospiti illustri in un clima di pura energia collettiva, l'artista salernitano ha deciso di cambiare rotta, o meglio, di cambiare dimensione. Il suo nuovo progetto, intitolato significativamente Club Tour 2026 – Universo Neffa, si preannuncia come un viaggio a ritroso e in avanti allo stesso tempo, privilegiando il calore e la vicinanza che solo i club storici sanno offrire.

