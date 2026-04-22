Turismo o cos’altro?
Quando si pensa a una vacanza, spesso si ricordano le località visitate, come le montagne, il mare o i centri storici. I mezzi di trasporto utilizzati per arrivarci sono in secondo piano, quasi invisibili. La memoria si ferma sulle immagini delle destinazioni, sui paesaggi e le atmosfere vissute. Il viaggio stesso, con tutte le sue tappe, perde di rilevanza rispetto ai ricordi legati ai luoghi esplorati.
Di una vacanza si ricordano le località amene che si sono visitate. I monti o i mari, le città o i piccoli borghi, non certo i mezzi che si sono presi per raggiungerli. Di un recente soggiorno in alcune splendide località isolane dovrebbe essermi rimasto il ricordo delle località termali, le.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
LA VERITA SULLA CAPPADOCIA PRIMA DEL TURISMO DI MASSA video completo
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