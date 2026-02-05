Noa Lang-Conte avete visto cos’altro è successo? Emerge un nuovo retroscena

Nelle ultime ore, a Napoli, il silenzio sta parlando più di mille parole. Un video diventato virale sui social ha sollevato nuovi retroscena sulla vicenda, facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. La situazione resta tesa e molti si chiedono cosa ci sia dietro a quanto successo.

Il silenzio, a volte, dice più delle parole. È quello che sta facendo discutere nell’ambiente Napoli nelle ultime ore, dopo un video che è diventato virale sui social. Il protagonista è Noa Lang che è stato chiamato a rispondere su Antonio Conte e sul loro rapporto mai realmente sbocciato. Nessuna dichiarazione diretta, nessuna spiegazione in questo caso. Solo un gesto e una non-risposta che stanno facendo il giro del web. Il riferimento a Diego Costa e la frase che pesa. Nel corso dell’ intervista a ‘ESPN.NL’ è stata anche citata una dichiarazione attribuita a Diego Costa sul suo rapporto con Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Noa Lang-Conte, avete visto cos’altro è successo? Emerge un nuovo retroscena Approfondimenti su Noa Lang Conte Ma avete visto cos’è successo ieri sera a X Factor? Gabbani e Achille Lauro hanno litigato: clima teso Napoli, veleno Noa Lang: “Trattato senza onestà da Conte” Il caso Noa Lang scuote il Napoli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Noa Lang Conte Argomenti discussi: Noa Lang contro Conte: Lasciamo perdere, non sono stato trattato in modo equo: un giorno si saprà la verità; Napoli, Lang torna su Conte: Mai scattata la scintilla, non era equo; Noa Lang contro Conte: Non c'è mai stato feeling, trattato non in modo equo. La verità verrà a galla. A Napoli 9 su 10 non volevano che me ne andassi; Conte, che schiaffo da Lang! Un giorno saprete tutto. A Napoli 9 persone su 10…. Il Mattino- Napoli, retroscena a Lang: Conte non aveva gradito le sue dichiarazioni dopo il PSVL’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul passaggio di Noa Lang in Turchia svelando alcuni clamorosi retroscena della trattativa. gonfialarete.com Napoli-Lang, emergono i retroscena sulla rottura con ConteForzAzzurri.net - Napoli-Lang, emergono i retroscena sulla rottura con Conte Non si spengono le polemiche attorno all’addio di Noa Lang al Napoli. Le dichiarazioni ... forzazzurri.net Storia di un rapporto mai nato: "bocca cucita" di Noa Lang facebook Nel corso di un’intervista a ESPN, Noa #Lang ha parlato del suo addio al #Napoli dopo solo sei mesi “So che pensate sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui ho un contratto.” #Sportitalia x.com

