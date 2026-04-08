Libano Schlein | cos’altro deve accadere perché Meloni dica qualcosa?

In Libano, le tensioni nel contesto politico continuano a suscitare domande sulla posizione del governo italiano. La rappresentante politica ha chiesto perché non ci siano ancora prese di posizione ufficiali riguardo le azioni di Trump e Netanyahu. La richiesta si concentra sulla necessità di un intervento più deciso da parte delle autorità italiane per affrontare la situazione. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulla questione.