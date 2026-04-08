Libano Schlein | cos’altro deve accadere perché Meloni dica qualcosa?
In Libano, le tensioni nel contesto politico continuano a suscitare domande sulla posizione del governo italiano. La rappresentante politica ha chiesto perché non ci siano ancora prese di posizione ufficiali riguardo le azioni di Trump e Netanyahu. La richiesta si concentra sulla necessità di un intervento più deciso da parte delle autorità italiane per affrontare la situazione. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulla questione.
Roma, 8 apr. (askanews) – “Cos’altro deve accadere prima che il governo Meloni chieda chiaramente a Trump e Netanyahu di fermarsi?”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein, commentando gli attacchi israeliani in Libano che hanno coinvolto anche militari italiani. “Nel giorno della tregua – ricorda la leader Pd – il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano. Il ministro Tajani annuncia che è stato colpito anche un mezzo italiano”. “La notizia della tregua va salutata positivamente – secondo la Schlein – ma è una sospensione fragilissima, che richiede il rispetto da parte di tutti. Netanyahu continua invece a bombardare il Libano come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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Si parla di: Schlein, che deve succedere ancora prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?.
Libano, Schlein: cos'altro deve accadere perché Meloni dica qualcosa?Roma, 8 apr. (askanews) - 'Cos'altro deve accadere prima che il governo Meloni chieda chiaramente a Trump e Netanyahu di fermarsi?'. Lo dice ... notizie.tiscali.it
Schlein, che deve succedere ancora prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?(ANSA) - ROMA, 08 APR - 'Nel giorno della tregua, il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano. notizie.tiscali.it