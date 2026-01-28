Turismo dati in crescita | sempre più arrivi presenze e soggiorni Tutti i numeri

Ferrara registra numeri in crescita nel settore turistico. Sempre più visitatori arrivano in città, fanno più soggiorni e trascorrono più notti nelle strutture ricettive. La città rafforza la sua posizione sia a livello nazionale che internazionale, attirando un numero maggiore di turisti e aumentando la permanenza media degli ospiti.

Ferrara rafforza il proprio posizionamento turistico nazionale e internazionale, sia a livello di arrivi (clienticheck-in) che di presenze (numero di notti passate dagli ospiti nella struttura), con un aumento della presenza media dei turisti. Trainante per il comparto sono gli eventi e le iniziative realizzate nelle caratteristiche piazze della città patrimonio Unesco. È quanto emerge dai primi risultati di una ricerca realizzata da Apt servizi, l’azienda di promozione turistica dell’Emilia Romagna, ed è stato avviato 17 mesi fa. Si concluderà a marzo con i dati di altre città del territorio e ha come obiettivo analizzare i dati in senso critico, con un approccio innovativo sempre più orientato a un modello di turismo digitale, sostenibile e integrato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Ferrara Turismo

Ferrara vede aumentare i turisti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ferrara Turismo

Argomenti discussi: Forum Internazionale del Turismo, Santanchè: Puntare su piccoli Comuni per sostenere continua crescita del settore; Turismo. Il Veneto supera i 73 milioni di presenze nel 2024 con una crescita degli arrivi internazionali; Dati del turismo in forte crescita. Boom strutture ricettive: +259%. Introiti raddoppiati in Municipio; Imola, turismo in forte crescita: +259% di strutture ricettive.

Turismo a Genova e in Liguria: trend presenze in crescita. Numeri e azioni per il 2026Genova, 28/01/2026. Il 2025 è stato un anno in crescita per il turismo genovese. A certificarlo sono i dati presentati in commissione dalla assessora al Turismo e al Marketing territoriale Tiziana Beg ... mentelocale.it

Turismo, quasi 21 milioni di presenze in Liguria nel 2025. Bucci: Risultato straordinario, nel 2026 nuove sfideI dati del Viminale rilevano presenze in costante aumento: sono 20.804.965 quelle registrate nel corso dell'anno con una crescita di 1.020.718, pari al 3,75%, ... ilsecoloxix.it

Turismo e artigianato: un asset strategico per la provincia di Padova. Ieri si è tenuta la conferenza stampa “Turismo e artigianato”, dedicata al ruolo dell’artigianato nell’attrattività del territorio padovano. I dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Impre - facebook.com facebook

Conferenza stampa “Turismo e artigianato”: i dati dell’Ufficio Studi Confartigianato (Unioncamere-Movimprese) parlano chiaro: 2.933 #imprese artigiane e 9.490 addetti, il 12,4% dell’artigianato provinciale. tinyurl.com/4nbc6h3x x.com