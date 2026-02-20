Il turismo a Stornara è più accessibile e senza limiti

A causa di un nuovo progetto, il turismo a Stornara diventa più accessibile e senza barriere. L’iniziativa mira a rendere le attrazioni e i servizi più fruibili a tutti, inclusi le persone con disabilità. Viene installata una segnaletica tattile e migliorati i percorsi per le persone con mobilità ridotta. Non si tratta solo di parole, ma di un cambiamento reale che coinvolge strutture pubbliche e private. La città si prepara ad accogliere visitatori di ogni tipo, senza limitazioni.

Non un semplice evento istituzionale, ma l'avvio concreto di una rete territoriale che punta a ridefinire il concetto di turismo accessibile in Puglia. Presso 'Massaria Agriresort' di Stornara si è svolto l'evento lancio di 'Accesso senza limiti-come esplorare le meraviglie del nostro territorio', iniziativa inserita nel progetto Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, promosso dalla Regione Puglia e coordinato da A.Fo.Ri.S. Impresa Sociale. "L'obiettivo di trasformare l'accessibilità da obbligo normativo a leva strategica di sviluppo economico e sociale". Nel suo intervento, l'assessore regionale Grazia Maria Starace ha voluto rimarcare il valore politico e personale della sua presenza.