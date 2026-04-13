Durante i ponti di primavera, sempre più persone scelgono di allontanarsi dalle tradizionali gite per partecipare a eventi e feste che si svolgono lungo le coste e nelle città d’arte. In questi periodi, si registrano un aumento di fughe e party trasgressivi, con un interesse crescente verso attività che vanno oltre le mete turistiche abituali. La voglia di esperienze diverse si traduce in un incremento delle iniziative di svago alternative e di aggregazione.

Non solo gite fuori porta e città d’arte: per i ponti di primavera cresce il desiderio di esperienze fuori dagli schemi. Secondo un sondaggio condotto da Wyylde, il social network più autorevole dedicato alla libertà sessuale, oltre il 62% degli iscritti alla community ha già programmato o sta pianificando un’esperienza libertina in occasione dei ponti di aprile. Il dato più interessante riguarda le modalità: il 32% preferisce spostarsi fuori città, scegliendo mete italiane o europee, mentre solo il 14% opta per restare nella propria zona. Non si tratta solo di trasgressione. Alla domanda su quale sia l’aspetto più importante nella scelta di un’esperienza libera, la risposta più indicata è stata “la trasgressione e la rottura della routine” (33%), seguita dalla possibilità di conoscere nuove persone (24%) e la discrezione (25%).🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - 25 aprile e 1° maggio, ponti primaverili sempre più hot: in Italia boom di fughe libertine e party trasgressivi tra litorali mediterranei e città d’arte

Festività primaverili, tra aprile e maggio spazi d’arte in cittàDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, le mostre di arte restano aperte anche durante le giornate festive.

Calendario scolastico 2026/27: il 1 novembre e il 25 aprile cadono di domenica, il 1 maggio di sabato. Tutti i ponti possibili e quelli mancatiIl calendario scolastico 20262027 sarà definito, come di consueto, dalle singole Regioni con proprie delibere tra la primavera e l’estate 2026.