In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, alcuni musei della Provincia di Salerno saranno aperti con orari straordinari. La decisione riguarda diversi siti culturali del territorio, che resteranno accessibili a cittadini e visitatori durante questi giorni festivi. L’iniziativa mira a permettere a chi lo desidera di visitare e conoscere meglio il patrimonio artistico e culturale locale.

In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Provincia di Salerno ha disposto l’apertura straordinaria di alcuni dei principali siti museali del territorio, offrendo a cittadini e visitatori un’opportunità in più per scoprire il patrimonio culturale locale. Nel dettaglio, saranno aperti la Pinacoteca Pr ovinciale di Salerno e il Castello Arechi, entrambi visitabili dalle ore 9.00 alle 17.00. Orario ridotto, invece, per il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula, che accoglierà il pubblico dalle ore 9.00 alle 14.00. L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare i luoghi della cultura e incentivare la partecipazione durante due giornate simboliche, tra memoria storica e celebrazione del lavoro.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - 25 aprile e 1 maggio, aperture straordinarie nei musei della Provincia di Salerno

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