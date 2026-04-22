Turandot più accessibile L’assessore regionale plaude all’iniziativa

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca ha annunciato un’anteprima speciale di Turandot questa sera, caratterizzata da un alto livello di accessibilità per persone non udenti e non vedenti. L’assessore regionale ha espresso il suo apprezzamento per questa iniziativa, sottolineando l’importanza di rendere gli spettacoli teatrali più inclusivi per tutti gli spettatori. La rappresentazione mira a garantire un’esperienza teatrale più accessibile e coinvolgente.

Un plauso all’iniziativa del teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca che stasera propone un’anteprima speciale di Turandot con uno spettacolo ad alta accessibilità per non udenti e non vedenti. A farlo è l’assessore alla cultura Cristina Manetti che ieri mattina ha incontrato i vertici del teatro lucchese, l’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini e il direttore artistico Cataldo Russo. Manetti ha sottolineato non solo la bellezza della scelta di celebrare i cento anni della Turandot mettendo in scena l’opera il 25 aprile, ma sopratutto l’anteprima speciale ad alta accessibilità dell’opera Turandot, in programma per oggi proprio al Teatro del Giglio, pensata per rendere l’esperienza dell’opera lirica fruibile anche a persone non vedenti e non udenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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