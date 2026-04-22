Turandot più accessibile L’assessore regionale plaude all’iniziativa

Il teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca ha annunciato un’anteprima speciale di Turandot questa sera, caratterizzata da un alto livello di accessibilità per persone non udenti e non vedenti. L’assessore regionale ha espresso il suo apprezzamento per questa iniziativa, sottolineando l’importanza di rendere gli spettacoli teatrali più inclusivi per tutti gli spettatori. La rappresentazione mira a garantire un’esperienza teatrale più accessibile e coinvolgente.

Un plauso all’iniziativa del teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca che stasera propone un’anteprima speciale di Turandot con uno spettacolo ad alta accessibilità per non udenti e non vedenti. A farlo è l’assessore alla cultura Cristina Manetti che ieri mattina ha incontrato i vertici del teatro lucchese, l’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini e il direttore artistico Cataldo Russo. Manetti ha sottolineato non solo la bellezza della scelta di celebrare i cento anni della Turandot mettendo in scena l’opera il 25 aprile, ma sopratutto l’anteprima speciale ad alta accessibilità dell’opera Turandot, in programma per oggi proprio al Teatro del Giglio, pensata per rendere l’esperienza dell’opera lirica fruibile anche a persone non vedenti e non udenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turandot più accessibile. L’assessore regionale plaude all’iniziativa Notizie correlate Leggi anche: Pd: Picierno, 'assessore Morniroli a iniziativa a Napoli, chieda scusa' L’assessore regionale Cristina Manetti in visita a SansepolcroArezzo, 1 marzo 2026 – L’assessore regionale Cristina Manetti in visita a Sansepolcro Prima visita istituzionale a Sansepolcro per l’assessore... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Turandot più accessibile. L’assessore regionale plaude all’iniziativa; Turandot per tutti: l’opera diventa accessibile al Teatro del Giglio; Topolino celebra Puccini: su Topolino 3674; La Stagione Opera e Balletto 2026: da Death in Venice a Coppélia. Turandot accessibile a tutti, Manetti plaude all'iniziativa del Teatro del GiglioUn plauso all’iniziativa del teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca che domani sera propone un’anteprima speciale di Turandot con uno spettacolo ad ... gonews.it Turandot per tutti: l’opera diventa accessibile al Teatro del GiglioL'iniziativa abbatte le barriere e punta sull'inclusione sociale. Plauso dell'assessora regionale Cristina Manetti ... luccaindiretta.it A 100 anni dalla sua prima assoluta la Turandot torna a vivere a Lucca. L'opera incompiuta di Giacomo Puccini viene celebrata un secolo dopo nel teatro che nel 2024 è stato a lui rinominato, sabato 25 e domenica 26 aprile. Un omaggio che Lucca e i luc facebook Giacomo Puccini e la sua “Turandot” sono protagonisti dell'ultimo numero di “Topolino” x.com