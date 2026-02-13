Pd | Picierno ' assessore Morniroli a iniziativa a Napoli chieda scusa'
Il nome di Morniroli, assessore regionale della Campania, è finito al centro di polemiche dopo aver partecipato a un evento del Pd a Napoli. La sua presenza ha attirato l’attenzione, soprattutto per alcune frasi pronunciate che hanno suscitato reazioni forti. Picierno chiede che Morniroli si scusi pubblicamente, sottolineando che alcune sue dichiarazioni potrebbero portare a querele. Durante l’iniziativa, l’assessore si è fatto notare per un intervento molto energico, che ha diviso gli ascoltatori.
Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Mi dicono che l'Assessore regionale della Campania in quota Schlein, il dottor Morniroli, che si esibiva in interessanti esternazioni, alcune passibili di querela, sia presente e molto vocale all'iniziativa del Partito Democratico a Napoli. Spero che tra le tante parole dette e da dire, trovi anche quelle per chiedere scusa". Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, rilanciando un post di Morniroli in cui si legge: 'Chissà se Fassino, Picierno e Molinari avranno già telefonato a Smotrich per entrare nell'affare?'.
In occasione del Giorno della Memoria, collettivi e sigle estremiste hanno annunciato una manifestazione davanti alla sede del Partito Democratico.
La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha commentato le contestazioni studentesche durante Atreju, affermando che si tratta di proteste di studenti Udu, definiti “piccoli Landini e Schlein”, e non di semplici contestazioni.
