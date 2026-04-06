Sabato 11 aprile a Cosenza si svolgerà la Walk for the Cure, una camminata di solidarietà dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L'evento si terrà in Piazza dei Bruzi, con partenza alle 9:30 e conclusione prevista per le 13:00. La manifestazione mira a sensibilizzare l'importanza della prevenzione attraverso una passeggiata collettiva.

Sabato 11 aprile, a Cosenza, si terrà la Walk for the Cure, una camminata di solidarietà dedicata alla prevenzione del tumore al seno che vedrà i partecipanti riunirsi in Piazza dei Bruzi dalle ore 9:30 fino alle 13:00. L’evento, organizzato per raccogliere fondi a sostegno delle attività di Komen Italia, punta a trasformare un gesto semplice come camminare in un atto concreto di sensibilizzazione. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente la popolazione locale, le istituzioni e diverse associazioni per sottolineare l’importanza vitale della diagnosi precoce. Il coordinamento tra enti professionali e istituzioni locali. La macchina organizzativa della manifestazione è mossa da Confapi Calabria, che ha stabilito una collaborazione strategica con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Cosenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza sfida il tumore al seno: cammina per la prevenzione

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