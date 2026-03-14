Giornata della donna e prevenzione tumore al seno | incontro a scuola con i medici dell’Asl

Il 12 marzo, presso l’auditorium del liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, si è tenuto un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Medici dell’Asl hanno partecipato a un evento che ha affrontato temi di informazione, consapevolezza e cultura della prevenzione, coinvolgendo studenti e cittadini interessati. La giornata della donna ha dato spazio a questa iniziativa in occasione della ricorrenza.

BRINDISI - Informazione, consapevolezza e cultura della prevenzione al centro dell’incontro che si è svolto il 12 marzo presso l’auditorium del liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, dedicato al tema della prevenzione del tumore al seno.L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Agliano: incontro sul tumore al seno, storie vere e prevenzioneIl progetto La Regione si colora di rosa arriva ad Agliano Terme per un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, fissato per giovedì 12... Prevenzione tumore al seno: in campo l’intelligenza artificialeFirenze, 20 gennaio 2026 – Per la prima volta in Europa, l’Italia apre le porte all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella selezione degli... Una raccolta di contenuti su Giornata della Temi più discussi: Perché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna; Giornata internazionale della donna 2026: Diritti. Giustizia. Azione. Per TUTTE le donne e le ragazze; Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale della donna; 8 marzo - Giornata Internazionale dei Diritti della Donna / Notizie / Novità / Homepage. Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosaPerché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, quando è nata e perché in Italia si regala la mimosa come simbolo ... virgilio.it Perché l’8 marzo si festeggia la giornata della donna: storia e significatoPerché si festeggia l'8 marzo? La vera storia della giornata della donna, dal 1909 alla risoluzione ONU, il falso storico e il tema 2026. lifestyleblog.it Allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata di domani, Domenica 15 Marzo: ecco il comunicato "Valida dalle 00:00 del 15 marzo 2026 fino alle 00:00 del 16 marzo 2026 Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di P - facebook.com facebook Partenariati, diaspora e sviluppo sostenibile al centro della seconda giornata della #ItaliaAfricaBusinessWeek. Un confronto tra istituzioni, imprese e attori dello sviluppo sulle opportunità della collaborazione tra l’Italia e il continente africano #CooperazioneItal x.com