Durante un controllo di routine nel quartiere Umbertino a La Spezia, gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo straniero, trovandolo in possesso di 29 dosi di droga. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate diverse confezioni di sostanza stupefacente, mentre l’arrestato è stato condotto in commissariato. La perquisizione ha coinvolto anche l’abitazione dell’uomo, dove sono state trovate ulteriori dosi di droga.

Un operativo di pattugliamento della Polizia di Stato ha portato al fermo di un uomo straniero nel quartiere Umbertino di La Spezia, dove sono state rinvenute diverse dosi di stupefacente. L’azione, avvenuta nel pomeriggio di lunedì, è stata orchestrata dalla squadra Volanti della Questura locale dopo l’individuazione di un individuo che mostrava un comportamento sospetto nella zona. Dinamiche dell’intervento e provvedimenti giudiziari. Le forze dell’ordine, impegnate in un servizio volto a monitorare la sicurezza del territorio, hanno intercettato il giovane mentre si aggirava nei pressi delle abitazioni del quartiere Umbertino. Al momento del controllo, gli agenti hanno scoperto il possesso di 29 dosi di hashish, per un quantitativo complessivo pari a circa 23 grammi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia, blitz all’Umbertino: arrestato spacciatore con 29 dosi

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