TS – Palladino zero pressione in Coppa Italia | È solo la partita più importante della stagione

L'allenatore della squadra di calcio ha dichiarato di non sentire pressione per la partita di Coppa Italia, definendola semplicemente come la più importante della stagione. Poco fa è stata diffusa la notizia di una sfida tra due squadre di alto livello, con un risultato che potrebbe decidere l’accesso o l’eliminazione nel torneo. La partita tra Atalanta e Lazio si prospetta quindi decisiva, con un’atmosfera di grande attesa.

2026-04-21 19:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Dentro o fuori. Atalanta-Lazio si presenta proprio così. Il ritorno della sfida di Coppa Italia riparte dalla parità, visto il 2-2 maturato ormai quasi una cinquantina di giorni fa all’Olimpico. Un momento diverso per entrambe le squadre, ora apparse più in ripresa sotto l’aspetto del gioco. Una leggera flessione nei risultati per la Dea contro Juve e Roma con un solo punto conquistato, e ora l’occasione di potersi conquistare la finalissima della competizione. Alla vigilia della sfida è Palladino a parlare in conferenza stampa per presentare la gara con i biancocelesti. Palladino, conferenza Atalanta-Lazio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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