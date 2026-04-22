Emanuele Parsi ha dichiarato che l’ex presidente degli Stati Uniti è un leader accusato di corruzione e di aver sfruttato il suo ruolo per ottenere benefici personali in modo illecito. Ha inoltre evidenziato che l’Europa si trova di fronte a una decisione da prendere, senza fornire ulteriori dettagli. In un altro contesto, è stato menzionato il nome Vittorio Emanuele, spiegando che il padre aveva un orientamento monarchico e che Umberto II ha partecipato come testimone di nozze dei genitori.

Si chiama Vittorio Emanuele perché il padre “ era perfettamente monarchico. Umberto II è stato il testimone di nozze dei miei genitori”. Stiamo parlando di Parsi, che si è raccontato al Corriere della Sera e che, a differenza del papà, monarchico non è mai stato: “Si può essere sinceri democratici anche volendo la monarchia ma io non ho mai pensato ad alternative alla repubblica”. E leggendo la chiacchierata con il quotidiano di Via Solferino si scopre che Vittorio Emanuele Parsi non è mai stato uno studente modello ma che faceva “il minimo sindacale per non essere bocciato a fine anno”. Gli anni degli studi fino al suo primo voto (“Forse al partito liberale”), i voti successivi (“Ho votato anche per i repubblicani, i radicali, i socialisti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump? Un leader corrotto che ha usato e usa il suo potere per arricchirsi in maniera illecita. L’Europa? Deve decidere…”: così Emanuele Parsi

Tutti attaccano Trump perché ha avuto il coraggio di dire una verità scomoda: l’Europa è in declino

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