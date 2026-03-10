Il drammaturgo scava nelle ossessioni e nelle fragilità di un leader che ha trasformato il suo legame con i servizi segreti in una scalata al potere assoluto

Un drammaturgo si concentra sulle ossessioni e le fragilità di un leader che ha trasformato il suo rapporto con i servizi segreti in una corsa verso il potere assoluto. A vent’anni dall’assassinio di Anna Politkovskaja a Mosca, Stefano Massini presenta il suo lavoro, approfondendo i temi legati alle dinamiche di potere e alle tensioni che attraversano la leadership contemporanea. La sua pièce mette in scena le contraddizioni di un sistema dominato dal controllo e dalla segretezza.

( a skanews) — A vent'anni dall'assassinio di Anna Politkovskaja a Mosca, Stefano Massini arriva in prima serata sul Nove con una autobiografia ricostruita su eventi realmente accaduti per uno degli uomini più potenti della terra, colui che ha ammesso di aver avuto forse solo una storia d'amore, quella con i servizi segreti, e che dalla periferia sporca e grigia di Leningrado (l'attuale San Pietroburgo) è arrivato a prendere il potere nella Federazione russa all'inizio del nuovo millennio senza lasciarlo davvero mai. Io Vladimir – Stefano Massini racconta Putin, è un'esclusiva per il Nove come spiega Aldo Romersa, vp programming WBD. Anna Politkovskaja, una vita immolata alla verità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il drammaturgo scava nelle ossessioni e nelle fragilità di un leader che ha trasformato il suo legame con i servizi segreti in una scalata al potere assoluto