Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori che avrebbe concesso la grazia a chiunque avesse varcato la soglia della Casa Bianca. Le sue parole sembrano indicare una volontà di incoraggiare comportamenti senza timore di conseguenze legali, in un momento in cui si discute di possibili scelte di clemenza preventiva come strategia di tutela.

“Concederò la grazia a chiunque abbia varcato la soglia della Casa Bianca”. Con queste parole, Donald Trump, secondo il Wall Street Journal, mirava ad incoraggiare i suoi collaboratori a non preoccuparsi di agire in modo aggressivo e ignorare le conseguenze legali. Allo stesso tempo il presidente ammetteva che non esita a dare ordini ai suoi subordinati che oltrepassino la soglia della legalità. Come si sa, da parte sua, Trump non si deve preoccupare di grattacapi legali poiché la Corte Suprema nel 2024 ha concesso un’ampia immunità ai presidenti per i loro atti ufficiali. Tutte le azioni presidenziali che rientrano nella sua autorità costituzionale sono coperte da immunità assoluta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump spinge i confini del potere: la grazia preventiva come scudo?

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