Trump | Nuovi colloqui possibili venerdì Macron | Morto un altro soldato francese in Libano L’Iran attacca 3 navi cargo a Hormuz – La diretta

Nella giornata si sono susseguite diverse notizie provenienti da aree di tensione internazionale. Un dirigente statunitense ha annunciato la possibilità di nuovi colloqui venerdì, mentre il presidente francese ha comunicato la morte di un soldato in Libano. Nel frattempo, l’Iran ha attaccato tre navi cargo nello Stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno avvertito che, se altri paesi continueranno a sostenere gli Stati Uniti, le loro strutture per l’estrazione di petrolio saranno prese di mira.

Nel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare gli Stati Uniti verranno colpiti i loro impianti per l’estrazione di petrolio. Intanto Donald Trump è in polemica con il Wall Street Journal, che ha scritto che Teheran considera il presidente «un allocco». E sempre secondo il quotidiano il tycoon non vorrebbe riprendere la guerra, che è impopolare in patria. Per questo spinge per un accordo. Intanto secondo i sondaggi l’approvazione del presidente è al 33%. E per i media americani l’Iran ha ancora una ragguardevole capacità militare che userà per difendersi in caso di nuovi attacchi dagli Usa.🔗 Leggi su Open.online

CRISIS GLOBAL: Irán DESAFÍA el bloqueo en Ormuz y EE.UU. RESPONDE | Riesgo de Guerra Total

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