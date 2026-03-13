L’Onu condanna Israele e Usa per l’attacco all’Iran Macron | morto soldato francese – La diretta

L'ONU ha condannato Israele e gli Stati Uniti per l'attacco all'Iran. Nel quattordicesimo giorno di conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran ha celebrato la perdita di un aereo statunitense abbattuto. Donald Trump ha dichiarato che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito ma è ancora vivo. Nel frattempo, il presidente francese ha annunciato la morte di un soldato francese.

Nel quattordicesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Teheran ha festeggiato per l’aereo Usa caduto, mentre Donald Trump ha confermato che Mojtaba Khamenei è ferito ma vivo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che un militare francese è morto nell’attacco a Erbil, mentre l’Onu ha condannato Usa e Israele per l’attacco. Intanto secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti ha sottovalutato il blocco dello stretto di Hormuz da parte di Teheran, che continua a lanciare attacchi contro Israele. Alcuni media iraniani riferiscono di una serie di esplosioni su Teheran, nei pressi della capitale e almeno in altre due città, Ahvaz e Arak. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Attacco con droni in Iraq: ucciso il soldato francese Arnaud Frion, Macron parla di ‘attacco inaccettabile’Chi era il soldato francese ucciso nell’attacco a Erbil Un attacco con droni nella regione autonoma del Kurdistan iracheno ha provocato la morte di...

Mosca condanna l'attacco Usa-Israele: "Contro l'Iran un'aggressione immotivata"Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi degli Usa e di Israele all’Iran come «un atto di aggressione armata pianificato e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Onu condanna

Temi più discussi: Israele e Iran si dicono pronti a una guerra di logoramento; Iran. L’Onu condanna gli attacchi iraniani nel Golfo: approvata la risoluzione 2817; Consiglio di Sicurezza Onu condanna gli attacchi dell’Iran contro alleati Usa; Consiglio Sicurezza Onu condanna i raid dell'Iran contro i Paesi del Golfo.

Onu, Guterres: rischio di una catena di eventi incontrollabili. Condanna da Cina e RussiaL’ attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran apre una nuova e delicatissima fase di tensione in Medio Oriente e provoca una reazione articolata ma convergente in Europa: forte ... ilsole24ore.com

Iran, la Cina avverte: L’attacco Usa-Israele è illegale, si torni alla diplomaziaROMA – La Cina condanna l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e chiede il ritorno al tavolo negoziale sul programma nucleare iraniano: a dichiararlo in conferenza stampa stamani, la portavoce de ... dire.it

#TG2000 - L’esercito israeliano lancia una nuova ondata di attacchi in tutto l’Iran. Mentre Teheran punta il dito contro le Nazioni Unite che condanna i missili iraniani contro i paesi arabi. #12marzo #Iran #Usa #Israele #Teheran #Onu #Libano #Hormuz #Trum - facebook.com facebook

#Iran, consiglio #Onu condanna #Teheran. Astenuti #Russia e #Cina x.com