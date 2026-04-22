Il Wsj | Gli iraniani considerano Trump un fesso E lui cita la Bibbia nello Studio Ovale – La diretta

Nel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, i Pasdaran iraniani hanno minacciato i paesi che sostengono gli Stati Uniti, avvertendo che gli impianti di estrazione petrolifera di questi paesi potrebbero essere colpiti. Nel frattempo, il Wall Street Journal riporta che gli iraniani vedono l’ex presidente americano come un “fesso” e che il presidente attuale ha citato la Bibbia nello Studio Ovale durante un discorso.

Nel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare gli Stati Uniti verranno colpiti i loro impianti per l’estrazione di petrolio. Intanto Donald Trump è in polemica con il Wall Street Journal, che ha scritto che Teheran considera il presidente «un allocco». E sempre secondo il quotidiano il tycoon non vorrebbe riprendere la guerra, che è impopolare in patria. Per questo spinge per un accordo. Intanto secondo i sondaggi l’approvazione del presidente è al 33%. E per i media americani l’Iran ha ancora una ragguardevole capacità militare che userà per difendersi in caso di nuovi attacchi dagli Usa.🔗 Leggi su Open.online

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