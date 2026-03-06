In uno studio ovale affollato, pastori si sono riuniti attorno al presidente degli Stati Uniti per una preghiera collettiva. Durante l'incontro, alcuni di loro lo hanno toccato per benedirlo, mentre si rivolgeva alla sua persona e alle forze armate. L'evento si è svolto in presenza di vari rappresentanti e ha coinvolto un momento di preghiera condivisa.

Una preghiera per il presidente degli Usa e per le forze armate. Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Dan Scavino, ha condiviso un video diventato in breve tempo virale che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump seduto nello Studio Ovale della Casa Bianca mentre leader religiosi evangelici pregano per lui. “Dio benedica gli Stati Uniti!”, scrive Scavino in un messaggio che accompagna il video. Nella breve clip i pastori poggiano le mani sopra Trump e insieme invocano per lui “grazia e protezione”. Gli Usa stanno ‘vincendo’ davvero in Iran o stanno svuotando il loro arsenale? Così l’impunità di Netanyahu da parte dell’Occidente gli ha permesso di continuare ad agire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La preghiera per Trump nello studio ovale: pastori riuniti attorno al presidente lo toccano per benedirlo

Trump si addormenta nello Studio Ovale, ma una bambina se ne accorge: l’ennesima gaffe del presidente USAC’è qualcosa di profondamente umano, quasi disarmante, nel vedere il presidente degli Stati Uniti cedere al sonno durante un evento ufficiale.

Trump come Lotito. Si addormenta nello Studio Ovale davanti alle telecamere: la reazione della bambina quando se ne accorge – Il videoSarà l’età che avanza, i mille impegni in agenda o le notti passate a occuparsi delle varie crisi in giro per il mondo, ma Donald Trump appare più...

Una raccolta di contenuti su La preghiera per Trump nello studio....

Temi più discussi: Washington, pastori pregano per Trump nello Studio Ovale; Teocrazia Usa contro gli ayatollah: il disegno è divino; Trump, la preghiera alla Casa Bianca: il video virale; Messico. Il vuoto del potere e la domanda sulla pace - Comunione e Liberazione.

La preghiera con (e su) Trump nella Sala Ovale per la vittoria in guerraIn quello che è diventato un rito annuale, il 5 marzo i leader evangelici si sono riuniti attorno al presidente Donald Trump nello Studio Ovale e hanno pregato per lui e per il successo degli Stati Un ... msn.com

Usa, i leader evangelici nello Studio Ovale: la preghiera con Trump per la vittoria in guerraPastori evangelici hanno pregato accanto al presidente Usa Donald Trump nello Studio Ovale per il successo degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran. Alcuni di loro hanno posato le mani sul tycoon, ... repubblica.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato la segretaria della Sicurezza interna Kristi Noem. Verrà sostituita dal senatore dell'Oklahoma, Markwayne Mullin, a partire dal 31 marzo 2026. Lo rende noto lo stesso Trump su Truth. «L'attuale segretari - facebook.com facebook

I pastori evangelici nella Sala Ovale: la preghiera con Trump per la vittoria in guerra x.com