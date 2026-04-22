Un rappresentante ha comunicato che le otto donne coinvolte in proteste in Iran non saranno più sottoposte a condanna di morte. La notizia è arrivata dopo un precedente annuncio secondo cui sarebbero state giustiziate nella serata. La decisione di sospendere le esecuzioni è stata confermata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi.

"Ottime notizie! Sono appena stato informato che le otto donne manifestanti che avrebbero dovuto essere giustiziate questa sera in Iran non verranno più uccise". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth sottolineando che "quattro saranno rilasciate immediatamente, mentre quattro saranno condannate a un mese di carcere". "Apprezzo vivamente che l'Iran, e i suoi leader, abbiano accolto la mia richiesta e abbiano annullato l'esecuzione prevista", ha messo in evidenza. Il presidente aveva chiesto ieri a Teheran di rilasciare le otto donne iraniane prossime a essere giustiziate per impiccagione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, 'le otto giovani non saranno giustiziate, ringrazio l'Iran'

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