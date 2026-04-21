L’ex presidente degli Stati Uniti ha chiesto alle autorità iraniane di liberare otto donne condannate a morte. Secondo quanto dichiarato, queste donne sono prossime all’esecuzione e rischiano l’impiccagione. La richiesta è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico rivolto alle autorità di Teheran. È la prima volta che un ex presidente fa un appello diretto su questa vicenda.

Donald Trump invita Teheran a rilasciare otto donne iraniane prossime a essere giustiziate per impiccagione. In un post su Truth, il tycoon si rivolge "ai leader iraniani, che presto saranno in trattativa con i miei rappresentanti: 'apprezzerei enormemente il rilascio di queste donne. Sono certo che rispetteranno il fatto che abbiate agito in tal senso. Per favore, non fate loro del male! Sarebbe un ottimo inizio per i nostri negoziati!!! Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione", ha aggiunto Trump, che ha allegato una foto di un post con i ritratti delle otto giovani donne e un appello a salvarle....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trump all'Iran, 'liberate otto giovani donne destinate all'impiccagione'

Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum

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