I negoziati in Iran si sono interrotti senza risultati concreti, mentre il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di trovarsi in una situazione di grave crisi finanziaria. Nelle acque di Hormuz, i pasdaran hanno aperto il fuoco contro una nave cargo. Nonostante la sospensione dei colloqui a Islamabad, l’amministrazione americana ha deciso di prolungare temporaneamente la tregua. La situazione rimane tesa, con il blocco nel Golfo ancora in vigore.

Saltano i colloqui a Islamabad, ma Trump estende la tregua. Resta il blocco a Hormuz, il presidente statunitense: "Con lo Stretto aperto accordo più difficile" Saltano i colloqui a Islamabad, ma Trump estende la tregua. Resta il blocco a Hormuz, il presidente statunitense: "Con lo Stretto aperto accordo più difficile" Una nave portacontainer è stata attaccata da una imbarcazione dei pasdaran vicino alle coste dell'Oman, nello Stretto di Hormuz, senza che l'imbarcazione iraniana prima la contattasse via radio per richiedere l'identificazione. La nave militare delle Guardie della rivoluzione ha aperto il fuoco contro il cargo causando gravi danni alla plancia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, negoziati in stallo. Trump: "Sono al collasso finanziario". I pasdaran sparano a una nave cargo a Hormuz

Trump Says Iran Reached Out on Deal as US Blocks Hormuz

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