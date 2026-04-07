La Casa Bianca ha escluso l’uso di armi nucleari in Iran
La Casa Bianca ha dichiarato che non verranno utilizzate armi nucleari in Iran, rispondendo con un messaggio pubblicato su X dall’account RapidResponse47. La comunicazione esclude esplicitamente l’uso di questa tipologia di armamento nel contesto della situazione iraniana. La posizione ufficiale si inserisce in un momento di crescente attenzione internazionale sulla questione nucleare in Iran.
«Nulla di ciò che ha detto JD Vance in Ungheria lascia intendere questo, branco di buffoni», si legge su X in un post di risposta a quanto scritto dall’account Headquarters, legato a Kamala Harris. In un messaggio dal linguaggio colorito pubblicato su X dal proprio account RapidResponse47, la Casa Bianca ha smentito con forza l’ipotesi del ricorso a un’arma nucleare in Iran. «Nulla di ciò che dice il vicepresidente qui lascia intendere questo, branco di enormi buffoni», si legge nel messaggio, di fatto una replica a quanto scritto dall’account Headquarters, legato a Kamala Harris. Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https:t. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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MEDIO ORIENTE | La Casa Bianca nega di considerare l'uso dell'arma nucleare in Iran. Media Iran: "Sospesi tutti i canali di comunicazione con gli Usa" #ANSA x.com