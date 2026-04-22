Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, l’amministrazione statunitense sembra aver ridimensionato le minacce nei confronti dell’Iran, concentrandosi invece su un possibile accordo. Mentre il governo continua a mantenere un atteggiamento di pressione, si parla di una riflessione interna su come procedere, in attesa di ricevere una proposta da Teheran. La situazione rimane complessa e ancora in evoluzione, con segnali di un possibile cambiamento di strategia.

Dietro la linea ufficiale fatta di minacce e fermezza, Donald Trump starebbe valutando una via d’uscita definitiva dal conflitto con l’Iran. È quanto riporta il Wall Street Journal, che ricostruisce le ore decisive che hanno portato alla proroga del cessate il fuoco con Teheran. Secondo fonti citate dal quotidiano statunitense, durante gli incontri più recenti i consiglieri del presidente avrebbero evidenziato profonde divisioni interne al governo iraniano. In particolare, una componente più rigida, vicina ai Pasdaran, sarebbe contraria a qualsiasi concessione, alimentando dubbi sulla reale capacità di Teheran di negoziare e rispettare eventuali accordi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump frena sulla guerra con l’Iran: pressing su Teheran in attesa di una proposta

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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