Trump | Iran sta negoziando Teheran frena sulla guerra ma avverte Washington

Donald Trump ha detto che l’Iran sta negoziando, ma ha anche ricordato che l’ultima volta che hanno parlato, gli Stati Uniti hanno distrutto il loro programma nucleare. Intanto Teheran si prende una pausa dalla guerra, anche se avverte Washington di non sottovalutare le sue mosse. La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.

(Adnkronos) – Gli iraniani “stanno negoziando, quindi vediamo che succede”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News, ricordando però che “l’ultima volta che hanno negoziato, abbiamo dovuto distruggere il loro nucleare perché non ha funzionato”. Trump ha spiegato di non poter condividere i dettagli della strategia americana con.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In Iran, le proteste continuano nel loro ventesimo giorno, con una repressione severa che ha causato numerose vittime.

Le proteste in Iran proseguono da 16 giorni, con crescenti tensioni tra manifestanti e autorità.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

