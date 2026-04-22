Il leader ha annunciato l’intenzione di prolungare la tregua fino a quando non riceverà una proposta formale e le trattative saranno concluse, indipendentemente dall’esito. Nel frattempo, ha chiesto che vengano liberate le donne condannate a morte, senza specificare dettagli sul numero o sulle modalità. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di negoziati e discussioni in corso, senza indicazioni precise sulle tempistiche.

« Estenderò il cessate il fuoco fino a quando la loro proposta non sarà presentata e le discussioni concluse, in un modo o nell’altro». La frase arriva dopo una giornata in cui la Casa Bianca aveva evocato nuovi bombardamenti. È in questo scarto, più che nelle operazioni militari, che si misura oggi la guerra tra Stati Uniti e Iran: una crisi che procede per strappi, inversioni e messaggi contraddittori, mentre la posta in gioco — energetica, militare, politica — continua ad alzarsi. Una tregua che non è una tregua. Il cessate il fuoco prorogato da Donald Trump non nasce da un avanzamento negoziale, ma da uno stallo. Islamabad, con il feldmaresciallo Asim Munir e il premier Shehbaz Sharif, ha chiesto tempo per consentire all’amministrazione di Teheran — «seriamente frammentata», come scrive il tycoon — di formulare una posizione unitaria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump estende la tregua. “Ma liberate le donne condannate a morte”

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