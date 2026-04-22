Nella giornata di oggi, si è registrata un’evoluzione nella situazione nel Golfo. Secondo la televisione di Stato di Teheran, l’Iran ha rifiutato le condizioni degli Stati Uniti per riprendere i negoziati, mentre Donald Trump avrebbe deciso di estendere unilateralmente la tregua. I rappresentanti di Teheran hanno definito questa mossa una trappola, anche se il presidente dell’ente militare iraniano ha aperto a possibili incontri.

L’Iran ha respinto le condizioni poste dagli Stati Uniti per riprendere i negoziati. Lo riferisce la televisione di Stato di Teheran, secondo cui Donald Trump avrebbe esteso unilateralmente il cessate il fuoco.Per un consigliere del presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, questa proroga decisa da Washington non è altro che "uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un possibile attacco a sorpresa". Nel frattempo, il vicepresidente statunitense JD Vance ha annullato il suo viaggio in Pakistan, dove era prevista la seconda tornata di colloqui. Wall Street Journal: Trump non vuole riprendere la guerra Ufficialmente continua a brandire la minaccia di nuovi attacchi, ma il presidente americano Donald Trump vorrebbe finire una volta per tutte la guerra in Iran.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel golfo, la giornata. Trump estende la tregua. I falchi di Teheran: è una trappola. Ma Ghalibaf apre

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

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