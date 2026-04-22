Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di prolungare la tregua in corso, evitando di imporre nuove sanzioni o azioni militari. L’Iran, dal canto suo, ha dichiarato di essere disponibile a negoziare, a condizione che venga revocato il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La situazione resta in bilico, mentre si attendono eventuali sviluppi sui colloqui tra le parti coinvolte.

Roma, 22 aprile 2026 - Trump ha optato per un azzardato gioco d'attesa strategica, trasformando quella che doveva essere una scadenza perentoria in un " cessate il fuoco a tempo indeterminato ". La decisione, comunicata dal tycoon nella serata di ieri, martedì 21 aprile, segna un brusco rallentamento nell'escalation militare, pur mantenendo intatta la morsa economica attraverso un blocco navale che sta portando l'economia di Teheran al punto di rottura. Mentre a Washington si parla di "concedere tempo" alle fazioni iraniane per trovare una quadra interna, a Islamabad il vuoto diplomatico lasciato dal rinvio della visita del vicepresidente JD Vance suggerisce una realtà più complessa: un negoziato che, al momento, manca di interlocutori credibili e pronti al compromesso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump estende la tregua, l’Iran: “Pronti a negoziare quando gli Usa revocheranno il blocco navale”. Le ultime notizie sulla guerra

Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz

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La Stampa. . Saltano i colloqui Usa-Iran previsti per oggi, mercoledì 22 aprile. Trump decide di estendere la tregua, in scadenza sempre il 22 aprile, fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e «le discussioni saranno concluse, in un senso o - facebook.com facebook

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