Washington, 15 aprile – La guerra in Iran è "quasi finita". Dopo aver annunciato colloqui in Pakistan nel giro di due giorni, Donald Trump ostenta ottimismo in un’intervista a Fox News. “Penso che assisterete a due giorni straordinari – aggiunge poi parlando con l’Abc –. Il mondo senza di me sarebbe a pezzi”. Intanto un sondaggio Ipsos accende i riflettori sulla sfiducia degli americani a proposito del conflitto: meno di 3 americani su 10 credono che ne sia valsa la pena. La tregua pare reggere nonostante il fallimento del primo ciclo di incontri a Islamabad e il premier pakistano è impegnato in un tour diplomatico serrato nei Paesi arabi (dopo l’Arabia Saudita, sarà in Qatar e Turchia).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, le ultime notizie. Trump: “La guerra è quasi finita”. Il blocco navale Usa a pieno regime, torna indietro anche la petroliera cinese

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