Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’estensione a tempo indeterminato della tregua con l’Iran. Prima dell’annuncio, Teheran aveva dichiarato di voler riprendere gli attacchi contro i paesi del Golfo, con ripercussioni sulle forniture di petrolio a livello mondiale. La decisione è stata comunicata senza scadenza precisa, mantenendo in sospeso eventuali azioni militari o diplomatiche future.

Il presidente americano Donald . Prima dell’annuncio di Trump, Teheran aveva minacciato di riprendere gli attacchi contro i paesi del Golfo, mettendo a repentaglio le forniture globali di petrolio. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha accolto con favore l’annuncio del cessate il fuoco da parte di Trump, definendolo “un passo importante verso la de-escalation”. Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha affermato di sperare che le due parti “raggiungano un accordo di pace” durante il secondo round di colloqui previsto a Islamabad. Il vicepresidente statunitense JD Vance, che avrebbe dovuto recarsi nuovamente in Pakistan per i negoziati, è rimasto negli USA, come confermato dalla Casa Bianca.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump estende a tempo indeterminato la tregua con l’Iran

Trump se enoja y pone en duda tregua con Irán

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