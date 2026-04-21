Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell' Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la tregua sarà prolungata fino a quando l'Iran presenterà una proposta formale. Ha inoltre specificato che le discussioni si concluderanno, indipendentemente dall'esito, in un momento futuro. Questa decisione riguarda le relazioni tra i due paesi e le modalità di gestione della situazione in atto. La comunicazione è stata resa nota tramite una dichiarazione ufficiale.

Donald Trump estende "il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta" dell' Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro". Lo afferma Trump sul suo social Truth. "Considerato che - scrive Trump - il governo dell'Iran appare gravemente frammentato, circostanza peraltro non inattesa, e accogliendo la richiesta di Asim Munir e del Primo Ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere il nostro attacco contro l'Iran finché i suoi leader e rappresentanti non saranno in grado di formulare una proposta unitaria ", afferma Trump senza fissare alcuna data e spingendo alcuni osservatori a ritenere che si tratti di un cessate il fuoco a tempo indeterminato, che segnala la volontà del presidente di ottenere un accordo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell'Iran No alla tregua, vogliamo la fine della guerra: l'Iran risponde agli Usa Notizie correlate Trump estende la tregua fino alla «presentazione della proposta dell’Iran». Teheran non parteciperà ai colloqui in Pakistan – La direttaNel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i... Trump estende la tregua: “Cessate il fuoco fino alla proposta dell’Iran”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’estensione del cessate il fuoco nel confronto con Iran, rinviando ogni decisione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trump estende il cessate il fuoco sino a proposta iraniana; Iran-Usa, media: Vance e delegazione di Teheran attesi in Pakistan; La tregua in Libano riapre lo Stretto di Hormuz; Trump: Un'estensione del cessate il fuoco con l'Iran è altamente improbabile. Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell'IranDonald Trump estende il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro. Lo afferma Trump sul suo social ... ansa.it Iran, Trump estende la treguaCessate il fuoco fino a quando «le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro», scrive il Presidente su Truth ... avvenire.it MEDIO ORIENTE I Trump estende "il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta" dell'Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com TACO #Trump colpisce ancora. Nessun accordo per la scadenza, ma Trump estende ufficialmente il cessate il fuoco fino alla conclusione dei colloqui. Consigliere del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf: La decisione di Trump di estendere il ces facebook