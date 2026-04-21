Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell' Iran

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la tregua sarà prolungata fino a quando l'Iran presenterà una proposta formale. Ha inoltre specificato che le discussioni si concluderanno, indipendentemente dall'esito, in un momento futuro. Questa decisione riguarda le relazioni tra i due paesi e le modalità di gestione della situazione in atto. La comunicazione è stata resa nota tramite una dichiarazione ufficiale.

Donald Trump estende "il cessate il fuoco fino al momento in cui verrà presentata la proposta" dell' Iran e "le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro". Lo afferma Trump sul suo social Truth. "Considerato che - scrive Trump - il governo dell'Iran appare gravemente frammentato, circostanza peraltro non inattesa, e accogliendo la richiesta di Asim Munir e del Primo Ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere il nostro attacco contro l'Iran finché i suoi leader e rappresentanti non saranno in grado di formulare una proposta unitaria ", afferma Trump senza fissare alcuna data e spingendo alcuni osservatori a ritenere che si tratti di un cessate il fuoco a tempo indeterminato, che segnala la volontà del presidente di ottenere un accordo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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No alla tregua, vogliamo la fine della guerra: l'Iran risponde agli Usa

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