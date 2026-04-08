Iran Trump | Sospesi bombardamenti e attacchi per 2 settimane Tregua vincolata alla riapertura di Hormuz Da venerdì ripartono i negoziati Effetto annuncio per il petrolio è corsa al ribasso

Il 8 aprile si sono susseguite notizie riguardanti le operazioni militari tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Trump ha annunciato la sospensione dei bombardamenti e degli attacchi per due settimane, condizionandola alla riapertura dello stretto di Hormuz. Da venerdì sono ripresi i negoziati, mentre il mercato del petrolio ha registrato un calo dei prezzi. Secondo fonti del New York Times, Teheran avrebbe dato il suo consenso all’accordo.

«Con la massima umiltà, sono lieto di annunciare che la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America, insieme ai loro alleati, hanno concordato un cessate il fuoco immediato ovunque, compreso il Libano, con effetto immediato», afferma il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif.«Accolgo con grande favore questo gesto saggio ed esprimo la mia più profonda gratitudine ai leader di entrambi i Paesi, invitando le loro delegazioni a Islamabad venerdì 10 aprile 2026 per ulteriori negoziati volti a raggiungere un accordo definitivo per la risoluzione di tutte le controversie», aggiunge. «Entrambe le parti hanno dimostrato notevole saggezza e comprensione, rimanendo costruttivamente impegnate a promuovere la causa della pace e della stabilità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Iran, Trump: «Sospesi bombardamenti e attacchi per 2 settimane». Tregua vincolata alla riapertura di Hormuz. Da venerdì ripartono i negoziati. Effetto annuncio, per il petrolio è corsa al ribasso Iran, l’annuncio di Trump nella notte: “Sospesi attacchi per due settimane”. E vincola la tregua alla riapertura di HormuzWASHINGTON (USA) – Donald Trump, poco prima delle una di stanotte, 8 aprile 2026, ha accettato di estendere di due settimane la scadenza... Trump annuncia la tregua in Iran, sospesi i bombardamentiWashington, 7 aprile 2026 – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l’Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Iran, Trump: «Rinviamo gli attacchi dopo i colloqui molto buoni degli ultimi giorni» Temi più discussi: L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Iran, Trump proroga ultimatum: Bombardamenti sospesi per due settimane; Trump annuncia la sospensione dei bombardamenti sull'Iran per due settimane; Guerra in Iran, la diretta | Trump: un’intera civiltà può sparire stanotte. Interviene il Papa: minaccia inaccettabile. Guerra in Iran, Trump: dalle minacce alla tregua. Stop a bombardamenti e attacchi per due settimane, Hormuz riapre. Ecco il piano in 10 punti di TeheranTrump accetta una tregua di 15 giorni con l’Iran, mediata dal Pakistan e legata alla riapertura di Hormuz. Dopo le minacce, ora si tratta davvero ... affaritaliani.it Iran, Trump: accetto sospensione ultimatum per due settimaneRoma, 8 apr. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth di aver accettato di sospendere per due settimane i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran, dopo colloqui con il pri ... askanews.it Cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran: stop agli attacchi per 2 settimane e riapertura di Hormuz Un accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto nella notte, a poche ore da un’escalation che rischiava di sfociare in un conflitto ancora più am - facebook.com facebook Trump: “Tregua in Iran per due settimane, Hormuz da riaprire subito” x.com