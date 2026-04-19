Un recente sondaggio condotto da NBC News mostra un calo di consensi tra gli americani nei confronti dell'ex presidente, con il suo livello di approvazione ai minimi nel suo secondo mandato. L'indagine evidenzia un aumento del malcontento legato a questioni come l’economia, l’inflazione e la politica estera, che influenzano negativamente l’opinione pubblica nei confronti del protagonista di questa analisi.

Un'indagine NBC News rivela un crescente malcontento tra gli americani: economia, inflazione e politica estera pesano sul giudizio negativo verso il Tycoon Ilconsensonei confronti diDonald Trumpsta vivendo un momento particolarmente delicato, come emerge chiaramente dall’ultimo sondaggio pubblicato daNBC News. I risultati tracciano un quadro netto e preoccupante per il presidente degli Stati Uniti,la cui popolarità è scesa ai livelli più bassidall’inizio del suo secondo mandato. Soloil 37% degli intervistati approvail suo operato, mentre un’ampia maggioranza, pari al67%,esprime un giudizio negativo. Questi numeri rispecchiano uncrescente malcontento tra la popolazione americana.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump in calo nei sondaggi: consenso ai minimi nel secondo mandato

TRUMP, I SONDAGGI NON LO PREMIANO

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