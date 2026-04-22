Trump colloqui con l' Iran possibili già venerdì
Secondo quanto riportato dal New York Post, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i colloqui con l’Iran potrebbero avvenire già venerdì. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio ricevuto dal leader americano, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità dell’eventuale incontro. La notizia si inserisce in un momento di attenzione internazionale sulle relazioni tra i due paesi.
Donald Trump afferma che i colloqui con l'Iran potrebbero essere "possibili" già venerdì. Lo riporta il New York Post, citando un messaggio ricevuto dal presidente Usa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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