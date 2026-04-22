Nella giornata di martedì, il presidente statunitense ha dato segnali contrastanti riguardo alla possibilità di mantenere il cessate il fuoco con l’Iran. Dopo aver lasciato intendere un possibile ritorno alle ostilità, ha deciso infine di estendere l’accordo senza avviare nuove azioni militari. La decisione arriva a seguito di un’intera giornata caratterizzata da dichiarazioni e movimenti politici che hanno fatto discutere tra gli osservatori.

Per gran parte della giornata di martedì, il presidente statunitense Donald Trump è sembrato prepararsi a riaprire la guerra con l’Iran. Ha detto di non voler estendere il cessate il fuoco concordato due settimane fa, ha evocato tempi stretti e la ripresa dei bombardamenti in assenza di un accordo. Poi, poche ore dopo, ha fatto l’opposto: tregua estesa, senza una nuova scadenza. La Casa Bianca offre una spiegazione ordinata: l’Iran sarebbe diviso, incapace di produrre una posizione unitaria. I negoziatori non avrebbero mandato pieno, la nuova leadership non parlerebbe con una sola voce. La richiesta americana di attendere una «proposta unificata» – anche su impulso della mediazione del Pakistan – si inserisce in questa narrativa.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump ci ripensa e all’ultimo estende il cessate il fuoco con l’Iran

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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