Cessate il fuoco bilaterale | Trump estende all’Iran una proroga di due settimane

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una proroga di due settimane per un cessate il fuoco bilaterale con l’Iran. Questa decisione rappresenta una modifica rispetto alle posizioni precedenti, in cui aveva minacciato azioni drastiche contro l’Iran nel caso di mancato accordo. La proroga è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni, senza ulteriori dettagli sulle modalità operative o sugli obiettivi specifici dell’accordo.

Trump rivede le sue posizioni estreme sulle minacce perentorie rivolte all’Iran. Il presidente USA aveva promesso di rimuovere un’intera civiltà se l’Iran non fosse giunta ad accordi con gli Stati Uniti ed ecco che arriva la proroga di un cessate il fuoco, esteso a due settimane. L’annuncio arriva attraverso la piattaforma Truth. La tregua contro l’Iran prevede la sospensione delle operazioni belliche, a condizione della riapertura dello Stretto di Hormuz, via marittima cruciale per il commercio del petrolio. La pausa operativa giunge dopo il conseguimento degli obiettivi militari prefissati miranti a un accordo di pace di lungo periodo con l’Iran. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cessate il fuoco bilaterale: Trump estende all’Iran una proroga di due settimane Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: negoziati a IslamabadIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla... Usa-Iran, cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da TrumpAlle otto di sera del fuso orario Usa orientale, le due della scorsa notte in Italia, scadeva il termine per negoziare fissato da Trump. Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran Temi più discussi: Trump estende l’ultimatum: Sospendo gli attacchi, cessate il fuoco di due settimane; Trump estende la scadenza dell’ultimatum all’Iran per due settimane; Trump annuncia un cessate il fuoco bilaterale di due settimane con l’Iran; Comunicazione Italiana. Trump estende l’ultimatum: Sospendo gli attacchi, cessate il fuoco di due settimaneQuando manca poco alla scadenza dell’ultimatum all’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia la sospensione dei raid per un periodo di due settimane. Si tratterà di un cessate il fu ... interris.it Netanyahu: Israele sostiene il cessate il fuoco con l'Iran. Libano è esclusoLo comunica l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella prima nota ufficiale sul cessate il fuoco Usa-Iran ... tg24.sky.it #Tregua Dopo l'annuncio del cessate il fuoco nella guerra di USA-Israele contro Iran, il prezzo del #petrolio crolla. Il WTI arriva a perdere fino al 18% scendendo ben sotto i 100 dollari al barile, a 93,03 dollari. I future sul Brent sono scesi di circa il 6% a 103,4 - facebook.com facebook Anche gli iraniani accettano cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, in coordinamento con le forze armate dell'Iran per due settimane. #Iran #Trump x.com