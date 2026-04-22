Truffe online condannato intermediario finanziario | una sentenza innovativa rafforza la tutela dei cittadini

Una recente decisione del Giudice di Pace di Gragnano ha stabilito la responsabilità di un intermediario finanziario in un caso di truffa online. La sentenza introduce un precedente importante nel settore dei pagamenti elettronici, evidenziando come le responsabilità degli intermediari siano riconosciute anche in situazioni di frode digitale. La pronuncia rappresenta un passo avanti nella tutela dei consumatori contro le frodi che avvengono attraverso piattaforme digitali.

Il Giudice di Pace di Gragnano riconosce la responsabilità di un intermediario finanziario in una truffa online: una sentenza che rafforza la tutela dei cittadini e impone maggiori controlli nel settore dei pagamenti elettronici.. Una pronuncia destinata a fare scuola arriva dal Giudice di Pace di Gragnano, che con la sentenza n. 5172026 del 14 aprile 2026 ha affrontato un tema sempre più attuale: la responsabilità degli intermediari finanziari nelle truffe online. Il caso trae origine da una vicenda che ha visto protagonista l’Avv. Antonio Mancino, vittima di una truffa assicurativa consumata attraverso un pagamento effettuato su carta prepagata con IBAN.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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