Professioni pedagogiche ed educative | perché l’Ordine è una garanzia per la qualità dei servizi e la tutela dei cittadini Lettera

Un nuovo Ordine professionale è stato istituito per le figure pedagogiche ed educative, con l’obiettivo di garantire standard più elevati nei servizi offerti alla cittadinanza. La creazione di questa istituzione mira a tutelare i cittadini e a valorizzare la professionalità di pedagogisti ed educatori, assicurando un riconoscimento ufficiale delle competenze e un controllo più rigoroso sulla qualità delle prestazioni.