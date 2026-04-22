Truffe milionarie all’estero arrestato nella sua casa di Villa Guardia | 69enne finisce in carcere su mandato europeo

Un uomo di 69 anni residente a Villa Guardia è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della squadra mobile di Como, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Le autorità hanno eseguito l’arresto nella sua abitazione, portandolo in carcere. La sua posizione è collegata a un’indagine per truffe milionarie commesse all’estero. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le verifiche sui dettagli dell’indagine.

Arrestato a seguito di un mandato d’arresto europeo un 69enne comasco residente a Villa Guardia, fermato nel pomeriggio di ieri dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Como.Il mandato europeoL’arresto è stato eseguito in esecuzione di un provvedimento emesso dalle autorità.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Bassano del Grappa, 34enne arrestato su mandato europeo: risultava in regola con il permesso di soggiornoÈ stato arrestato un cittadino iraqeno di 34 anni a Bassano del Grappa in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Germania per furto... Benevento, 69enne muore dopo l’aggressione: 38enne finisce in carcereUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.