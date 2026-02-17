Benevento 69enne muore dopo l’aggressione | 38enne finisce in carcere

A Benevento, un uomo di 69 anni è morto dopo essere stato aggredito da un 38enne, che ora si trova in carcere. La lite tra i due è degenerata in violenza, portando alla tragica fine dell’anziano. La procura ha deciso di arrestare l’aggressore, che fino a poco prima era ai domiciliari, con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La vittima è deceduta in ospedale poco dopo l’aggressione, lasciando la comunità sconvolta.

Omicidio preterintenzionale a Benevento: dopo la morte della vittima, il GIP dispone la custodia cautelare in carcere per un 38enne già ai domiciliari. L'ordinanza del GIP eseguita dai Carabinieri. Benevento – Al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Benevento hanno eseguito, nella giornata odierna, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, riguarda un 38enne beneventano, gravemente indiziato del reato di omicidio preterintenzionale ai danni di un 69enne, anch'egli residente nel capoluogo sannita. Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, alla luce della sopravvenuta mutata qualificazione giuridica e delle connesse esigenze cautelari, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confr