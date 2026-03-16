Il conto corrente è a rischio | 77enne truffata col numero clonato dei carabinieri Bonificati 18mila euro ai truccatori

Una donna di 77 anni è stata vittima di una truffa che ha coinvolto un numero clonati dei carabinieri, portando al bonifico di 18mila euro ai truffatori. I Carabinieri di Parma Oltretorrente hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di due persone, una di 52 anni e l’altra di 20 anni, entrambe residenti fuori regione e ritenute coinvolte nel caso.

La vicenda ha avuto inizio alcuni mesi fa, quando la vittima, una 77enne parmigiana, ha ricevuto in casa una chiamata sul numero di cellulare del marito. Sul display è comparso un numero apparentemente rassicurante e istituzionale, il numero breve della caserma dei Carabinieri di Parma come poi emergerà dalle indagini. Dall'altro capo del filo, una voce maschile dal tono deciso e fermo si presenta come il "Colonnello Andrea Pagliaro", Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma. Qui, all’anziana viene imposto di non riagganciare e di correre subito in filiale. Plagiata dall'autorevolezza e della fiducia che è sempre riposta dai... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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