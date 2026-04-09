Truffa sanitaria via SMS | allarme nel Polesine per i finti avvisi

Nelle ultime settimane nel Polesine sono stati segnalati numerosi casi di messaggi SMS fraudolenti che si spacciano per comunicazioni ufficiali del servizio sanitario locale. L’Ulss 5 Polesana ha diffuso un avviso alla popolazione, invitando a prestare attenzione e a non fornire dati personali o bancari in risposta a questi messaggi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che sono stati invitati a verificare le comunicazioni ufficiali e a segnalare eventuali tentativi di truffa.

L’Ulss 5 Polesana ha diffuso un avviso urgente alla popolazione del Polesine a causa di una nuova ondata di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare. I criminali informatici stanno utilizzando il nome dell’ente sanitario per truffare gli utenti con finti avvisi riguardanti servizi essenziali come le vaccinazioni, le prenotazioni del Cup o altre comunicazioni mediche. Il meccanismo dello smishing e i rischi per il credito telefonico. La strategia adottata dai malintenzionati si basa sullo smishing, una variante del phishing che sfrutta la messaggistica testuale per ingannare i cittadini. Questi messaggi sollecitano i destinatari a contattare numeri telefonici specifici, spesso caratterizzati dal prefisso 89, sostenendo l’urgenza di gestire pratiche sanitarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa sanitaria via SMS: allarme nel Polesine per i finti avvisi Finti sms dell’Ulss 6, scatta l’allarme truffa: ecco cosa non fareSms che sembrano arrivare da strutture sanitarie, richiami a prenotazioni o comunicazioni urgenti, e poi l’invito a richiamare numeri a pagamento per... Messaggi sms da 'Cup Usl', l'Azienda Sanitaria: "Attenti, è una truffa"L'Azienda Sanitaria informa la cittadinanza che nei giorni scorsi sono stati segnalati falsi messaggi sms inviati a numeri privati e apparentemente... Temi più discussi: ATTENZIONE | Allarme truffa del Cup, l'Ulss 6: Non rispondete; Sms truffa, l'ondata non si ferma; Sms truffa, l'alert dell'Ulss 7 Pedemontana; Finti sms dell’Ulss 6, scatta l’allarme truffa: ecco cosa non fare. Sms truffa, l'ondata non si fermaPotreste ricevere - prosegue l'azienda sanitaria - un Sms che vi invita a contattare con urgenza un numero telefonico a pagamento (prefisso 89*), per presunte comunicazioni riguardanti: prenotazioni ... polesine24.it Finti sms dell’Ulss 6, scatta l’allarme truffa: ecco cosa non fareMessaggi ingannevoli su Cup, centro vaccinale e presunti servizi sanitari stanno raggiungendo numerosi cittadini: l’Ulss 6 avverte che le comunicazioni ufficiali non arrivano mai da numeri a pagamento ... padovaoggi.it