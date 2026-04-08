Finti sms dell’Ulss 6 scatta l’allarme truffa | ecco cosa non fare

Recentemente sono stati segnalati messaggi di testo che sembrano provenire da strutture sanitarie locali, contengono richiami a prenotazioni o comunicazioni di urgenza. Tuttavia, questi sms sono stati identificati come truffe tese a indurre le persone a richiamare numeri a pagamento, con l’obiettivo di sottrarre credito telefonico ai destinatari. L’attenzione resta alta su questi tentativi di frode via messaggio.

Sms che sembrano arrivare da strutture sanitarie, richiami a prenotazioni o comunicazioni urgenti, e poi l’invito a richiamare numeri a pagamento per sottrarre credito telefonico ai cittadini. È l’allarme lanciato dall’Ulss 6, che segnala una campagna di messaggi fraudolenti attualmente in corso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Finti medici somministrano clandestinamente iniezioni di staminali a pazienti malati, sfruttandone la vulnerabilità in cambio di denaro. L’inchiesta su BioCells Medical rivela un sistema attivo tra Polonia, Bielorussia e Italia, con una sede italiana inesistente. #Pr x.com